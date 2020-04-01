В России предсказали рост цен на ноутбуки

Об этом ТАСС рассказали представители рынка. Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion заявил, что повышение цен на ноутбуки в России видно уже сейчас. Вызвано это повышенным спросом из-за перехода людей на удалённую работу и падением рубля. По мнению эксперта, когда спрос упадёт, цены стабилизируются, но не снизятся.

Другой собеседник рассказал журналистам, что цены на устройства некоторых брендов уже поднялись на 3-10%. Исполнительный директор diHouse отметил, что в крупных объёмах ноутбуки начнут поступать к дистрибьюторам только в апреле. Однако товар будет иметь уже новые цены, которые вырастут из-за падения рубля.