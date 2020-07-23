В России представили iPad в стиле киберпанк

Планшет назвали Cyberpad. В его основе лежит iPad Pro 2020 года с 12,9-дюймовым и 11-дюймовыми экранами и максимальным объёмом памяти — 1 ТБ.

В Caviar рассказали, что при разработке Cyberpad вдохновлялись образами Deus Ex, Mirror's Edge, Blade Runner и новой Cyberpunk 2077. Задняя панель планшета выполнена из титана с покрытием. Есть и карбоновые вставки.

11-дюймовая версия Cyberpad обойдётся в 467 тысяч рублей, а 12,9-дюймовая — в 497 тысяч рублей. На сайте Caviar также есть возможность купить планшеты в кредит. Скорее всего, Cyberpad будет выпущено ограниченное количество.