В России разрешили брать ноутбуки Apple по подписке

По подписке доступны новейший Apple MacBook Air 13" M1 и Apple MacBook Pro 13" M1. За стоимость от 4333 рублей в месяц можно пользоваться ноутбуками, а затем обменять их через два года на новые.

Чтобы стать подписчиком, нужно заполнить анкету, подписать договор с помощью SMS-сообщения и приложить фото паспорта. После одобрения заявки ноутбук можно забрать в выбранном магазине или заказать доставку.

Платежи за MacBook вносятся в личном кабинете на сайте подпишись.рф. Через два года подписки предоставляется выбор — внести остаточную стоимость и выкупить его, или продолжить выплачивать остаток ежемесячно, или поменять ноутбук на новую модель. Договор в любой момент можно расторгнуть и вернуть MacBook.