В России упали продажи ноутбуков

В целом интерес к ноутбукам снизился на 14% в годовом исчислении (январь-июнь 2023 года по сравнению с январем-июнем 2022 года), включая онлайн-спрос на устройства популярных брендов.

Снижение интереса к ноутбукам HP составило 36%, к Asus и Acer - 35% и 29% соответственно, а к Apple - 7%.

Однако интерес к некоторым брендам возрос, например, MSI (+38%), Huawei (+47%), Xiaomi (+8%), Digma (+88%) и Gigabyte (+139%).

Снижение продаж ноутбуков затронуло и игровые ноутбуки - падение составило 9% по сравнению с предыдущим годом.

Данные МТС подтверждают тенденцию снижения: за первые пять месяцев 2023 года продажи ноутбуков в России снизились на 12% по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена ноутбуков снизилась на 15%.

Интересно, что продажи ноутбуков в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota выросли в 2,5 раза в первой половине 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.