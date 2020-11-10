В России выпустили ноутбук с антибактериальным покрытием

Устройство можно назвать ультрабуком: оно весит примерно килограмм, толщина его корпуса составляет 14,95 мм. Антибактериальное покрытие нанесли на сам корпус, клавиатуру, сканер отпечатков пальцев, даже на защитное стекло экрана и ножки ноутбука.

Дисплей здесь, кстати, 14-дюймовый, сделан на панели IPS, имеет разрешение Full HD. В качестве «сердца» Swift 5 выступает процессор Intel Core 11-го поколения. Есть и отдельная видеокарта NVIDIA GeForce MX 350 и SSD объёмом 1 ТБ.

У ноутбука имеются разъёмы Thunderbolt 4, USB-C и USB 3.2. Стоит он 89 990 рублей.