В России вырос спрос на ноутбуки из-за перехода на удалённую работу

О повышении спроса журналистам рассказали в компании Softline. На этой неделе фирма получила десятки запросов на поставку портативных компьютеров, объёмы поставок выросли в сотни раз. В компании считают, что сейчас бизнес столкнулся с необходимостью обеспечить своих работников нужным оборудованием.

Чаще всего, конечно, под нужным оборудованием имеются в виду ноутбуки. Уже сегодня все популярные модели на складах поставщиков Softline выкуплены, а также внесена предоплата за ближайшие поставки.

Спрос вырос не только на ноутбуки, но и на сервисы и программы для удалённой работы.