Ноутбуки и планшеты
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В России вырос спрос на ноутбуки из-за перехода на удалённую работу
На «удалёнку» уходят из-за коронавирусной инфекции
В России вырос спрос на ноутбуки из-за перехода на удалённую работу. Дело в том, что некоторые компании разрешили своим сотрудникам работать дома из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа.
О повышении спроса журналистам рассказали в компании Softline. На этой неделе фирма получила десятки запросов на поставку портативных компьютеров, объёмы поставок выросли в сотни раз. В компании считают, что сейчас бизнес столкнулся с необходимостью обеспечить своих работников нужным оборудованием.
Чаще всего, конечно, под нужным оборудованием имеются в виду ноутбуки. Уже сегодня все популярные модели на складах поставщиков Softline выкуплены, а также внесена предоплата за ближайшие поставки.
Спрос вырос не только на ноутбуки, но и на сервисы и программы для удалённой работы.