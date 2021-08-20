В России выросли продажи игровых ноутбуков из-за дефицита компьютерных видеокарт

Рост составил 27% в штуках по сравнению с первой половиной прошлого года. Также увеличился интерес к игровым мониторам — на 30% в натуральном выражении — и к другим геймерским устройствам.

Наиболее популярными производителями игровых ноутбуков у россиян стали Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI. В целом, каждый пятый купленный в России ноутбук — игровой.

Как отметил руководитель департамента «Домашний офис и фото» Группы М.Видео-Эльдорадо Олег Резников, всё чаще игровые ноутбуки рассматриваются в качестве замены для стационарного компьютера.

Можно предположить, что одним из драйверов роста геймерских ноутбуков стал дефицит дискретных видеокарт. Из-за сниженного производства и ажиотажа со стороны майнеров до сих пор нелегко купить игровую видеокарту для настольного ПК по приемлемой цене. Покупка ноутбука в такой ситуации может стать разумным решением.