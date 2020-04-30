В России запустили сервис для использования ноутбука за небольшую ежемесячную плату

Согласно пресс-релизу Acer, стоимость ежемесячной подписки на ноутбук начинается от 990 рублей. Оформить договор можно на сайте Подпишись.рф. Представители компании утверждают, что сейчас это единственный продукт на рынке, который объединил в себе онлайн-оформление, финансирование и апгрейд устройства.

После того, как заявка будет одобрена, ноутбук доставят клиенту. Услуга работает во всех регионах России.

В целом, договор рассчитан на 18 ежемесячных платежей. Клиент может постепенно выкупить устройство: после всех платежей остаточная стоимость устройства составляет примерно 40% от первоначальной цены. Эти деньги можно доплатить и приобрести ноутбук. Или же клиент может бесплатно обменять устройство на другое. Кроме того, всегда можно просто вернуть ноутбук и больше не платить.

Сейчас для подписки доступны ноутбуки ноутбуки Асer линеек Aspire, Swift, Spin или ConceptD.