В сеть до анонса утекли характеристики новейшего планшета Microsoft

Инсайдер рассказал, что Surface Pro 8 получит 13-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц. Его будут окружать тонкие рамки. Также у планшета будет два порта Thunderbolt.

Ранее другие источники сообщили, что Surface Pro 8 будет поставляться без портов USB-A, которые заменят USB-C и Thunderbolt.

Также сказано, что Microsoft будет использовать съёмные твердотельные накопители (SSD) на Surface Pro 8. Такая же схема используется в Surface Laptop 4 и Surface Pro X.

Напомним, презентация Microsoft ожидается 22 сентября. Там компания должна представить Surface Pro 8, Surface Go 3, Surface Book 4 и обновлённый Surface Pro X.