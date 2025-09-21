В Сеть попали изображения и характеристики планшета Xiaomi Pad 8

Опубликовано 21 сентября 2025, 19:301 мин.
В Сеть попали изображения и характеристики планшета Xiaomi Pad 8И результаты Geekbench
Благодаря утечкам уже известно многое о будущей новинке — планшете Xiaomi Pad 8. Устройство станет базовой моделью в обновлённой линейке планшетов. По данным Geekbench, планшет работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с 12 ГБ оперативной памяти.
© Соцсети
Результаты теста — около 1,984 баллов в одноядерном режиме и 6,323 в многоядерном — чуть ниже, чем у смартфонов с таким же чипом, но это обычная ситуация для предрелизного оборудования.
Планшет оснащён 11,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3,2K и частотой обновления 144 Гц. Емкость батареи — 9,200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом Pad 8 остаётся тонким (5,75 мм) и лёгким (485 г), почти как версия Pro.
Также планшет получит 13 МП основную камеру, 8 МП фронтальную, четыре динамика, четыре микрофона и порт USB-C 3.2 Gen 1
Ранние фотографии показывают плоский корпус с тонкими рамками, в духе последних устройств бренда.