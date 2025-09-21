В Сеть попали изображения и характеристики планшета Xiaomi Pad 8

Результаты теста — около 1,984 баллов в одноядерном режиме и 6,323 в многоядерном — чуть ниже, чем у смартфонов с таким же чипом, но это обычная ситуация для предрелизного оборудования.

Планшет оснащён 11,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3,2K и частотой обновления 144 Гц. Емкость батареи — 9,200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом Pad 8 остаётся тонким (5,75 мм) и лёгким (485 г), почти как версия Pro.