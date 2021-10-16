В сеть слили фото предполагаемого MacBook Pro с «чёлкой»

Фотография размыта, и неясно, является ли она достоверной. Однако если она окажется подлинной, то можно говорить о том, что следующие модели MacBook Pro могут иметь очень тонкие рамки вокруг дисплея.

Есть косвенные доказательства наличия «чёлки» в грядущих MacBook Pro. В бете macOS Monterey издание MacRumors обнаружило потенциальные разрешения дисплея — 3024 x 1964 и 3456 x 2234 пикселей для 14- и 16-дюймовых моделей MacBook Pro. Если вычесть 74 пикселя из высоты обоих, то получатся разрешения 3024 x 1890 и 3456 x 2160 для соотношения сторон 16:10. Все текущие MacBook имеют соотношение сторон 16:10, что наводит на мысль о том, что дополнительные 74 пикселя могут предназначаться для «чёлки».

Презентация Apple ожидается 18 октября.