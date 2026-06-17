В Сеть слили рендеры ноутбука Lenovo с суперчипом Nvidia RTX Spark

Среди разъёмов: HDMI, два порта USB-C (оба на 10 Гбит/с), два USB-A, слот для SD-карт, разъём для наушников и аппаратный выключатель камеры.

Внутри чип RTX Spark N1X. В нём 20 ядер процессора (10 высокопроизводительных и 10 энергоэффективных), графический блок с 6144 вычислительными ядрами и ИИ-ускорители.

Ноутбук сможет работать с до 128 ГБ общей памяти и обеспечивать ИИ-производительность в 1 петафлопс.

Точная дата выхода и цена пока не объявлены.