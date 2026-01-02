В Сеть утекли подробности ноутбуков Lenovo на процессорах Qualcomm Snapdragon X2

Опубликовано 02 января 2026, 10:301 мин.
В Сеть утекли подробности ноутбуков Lenovo на процессорах Qualcomm Snapdragon X2Lenovo готовит новые тонкие ноутбуки с рекордным временем работы
Перед выставкой CES 2026 в сеть попали подробности о новых ноутбуках Lenovo. Они будут работать на новых «энергоэффективных» процессорах Qualcomm Snapdragon X2, пишут СМИ.
© Lenovo
Главной новинкой станет флагманский Lenovo Yoga Slim 7x с 14-дюймовым экраном. Сообщается, что он получит мощный Snapdragon X2 Elite и сможет работать до 29 часов без подзарядки. Ноутбук будет оснащён ярким OLED-экраном с «высокой частотой обновления».
Также компания готовит более доступные модели IdeaPad 5x и Slim 5x. Они будут использовать процессоры Snapdragon X2 Plus, иметь сенсорные экраны и возможность «трансформации» в планшет. Все новинки ориентированы на ИИ.
Основной акцент в новых ноутбуках сделан на автономности, лёгком весе и умных функциях.