В Сеть утекли подробности ноутбуков Lenovo на процессорах Qualcomm Snapdragon X2

Главной новинкой станет флагманский Lenovo Yoga Slim 7x с 14-дюймовым экраном. Сообщается, что он получит мощный Snapdragon X2 Elite и сможет работать до 29 часов без подзарядки. Ноутбук будет оснащён ярким OLED-экраном с «высокой частотой обновления».

Также компания готовит более доступные модели IdeaPad 5x и Slim 5x. Они будут использовать процессоры Snapdragon X2 Plus, иметь сенсорные экраны и возможность «трансформации» в планшет. Все новинки ориентированы на ИИ.

Основной акцент в новых ноутбуках сделан на автономности, лёгком весе и умных функциях.