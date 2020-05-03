В сеть утекли подробности о следующем MacBook Pro

Как пишет издание ZDNet, результаты теста опубликовал пользователь Twitter @_rogame. Из информации 3DMark следует, что протестированная модель имела процессор Intel Core i7-1068NG7, работающий на базовой частоте 2,3 ГГц (4,1 ГГц в разгоне). Также устройство было оснащено 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ.

В ZDNet сообщают, что i7-1068NG7 — это процессор десятого поколения Intel Ice Lake-U. Пока он официально не подтверждён. Журналисты предположили, что такой MacBook Pro получится довольно дорогой моделью — возможно за $3000.

Когда Apple представит такой ноутбук, точно не известно.