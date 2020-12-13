В сеть утекло "живое" фото дорогого ноутбука Asus с двумя экранами

Согласно обнародованным данным, ноутбук работает на базе четырехъядерного процессора Intel Core i7-11370H с частотами 3,3-4,8 ГГц. ROG Zephyrus Duo 15 S приписывают дискретную видеокарту, не уточняя однако подробности. Предполагается, что ноутбук получит хоть и не флагманский адаптер, но все же достаточно производительный. Помимо прочего неанонсированный ноутбук могут оснастить 48 ГБ оперативной памятью и блоком питания мощностью в 280 Вт.

Источники говорят о том, что официальная презентация устройство пройдет в рамках CES 2021. Что касается стоимость ноутбука, на данный момент информации об этом нет, однако учитывая, что даже ZenBook Duo UX481F стоит порядка 100 тысяч рублей, ожидать, что грядущая новинка будет дешевле - не стоит.