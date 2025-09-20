В сети появились промо-изображения и характеристики планшета Redmi Pad 2 Pro

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой картой памяти. Аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч поддерживает 33-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную обратную зарядку для других устройств. Планшет будет доступен в сером цвете и весить 890 г.

Точная дата анонса пока неизвестна.