Опубликовано 20 сентября 2025, 14:15
В сети появились промо-изображения и характеристики планшета Redmi Pad 2 Pro

После Redmi Pad 2 Xiaomi готовит его Pro-версию. Новые утечки раскрыли часть характеристик устройства и его промо-изображения.
© Redmi

Планшет получит 12,1-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Камеры по 8 Мп расположены спереди и сзади. Присутствует разъём для наушников 3,5 мм и четырёхканальные динамики с поддержкой Dolby Atmos.

© Redmi

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой картой памяти. Аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч поддерживает 33-ваттную проводную зарядку и 27-ваттную обратную зарядку для других устройств. Планшет будет доступен в сером цвете и весить 890 г.

Точная дата анонса пока неизвестна.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
