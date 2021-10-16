В сети распространились слухи о появлении «чёлки» в новом MacBook Pro

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:02
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В сети распространились слухи о появлении «чёлки» в новом MacBook ProУжасающая информация
В понедельник Apple проведёт очередную презентацию, на которой, как ожидается, представит новый MacBook Pro. СМИ публикуют информацию о том, что ноутбук может получить нелюбимую многими «чёлку». Остаётся надеяться, что этого не случится.
Как пишет MacRumors, эти слухи впервые появились в китайском интернете. Утверждается, что «чёлка» в MacBook Pro по размеру будет аналогична таковой в iPhone 12. В вырезе будут располагаться веб-камера и, возможно, какие-то датчики.
Некоторые считают, что это просто шутка. Однако есть и пользователь Reddit, который повторяет эти слухи, опираясь якобы на информаторов из цепочки поставок. По его сведениям, в вырезе будут расположены веб-камера разрешением 1080p, датчик True Tone и микрофон.
Будем ждать презентации, чтобы узнать, правдивы ли слухи.