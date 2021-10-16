В сети распространились слухи о появлении «чёлки» в новом MacBook Pro

Как пишет MacRumors, эти слухи впервые появились в китайском интернете. Утверждается, что «чёлка» в MacBook Pro по размеру будет аналогична таковой в iPhone 12. В вырезе будут располагаться веб-камера и, возможно, какие-то датчики.

Некоторые считают, что это просто шутка. Однако есть и пользователь Reddit, который повторяет эти слухи, опираясь якобы на информаторов из цепочки поставок. По его сведениям, в вырезе будут расположены веб-камера разрешением 1080p, датчик True Tone и микрофон.

Будем ждать презентации, чтобы узнать, правдивы ли слухи.