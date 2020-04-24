В сети рассказали, с какой стороны лучше заряжать MacBook

В теории ноутбуки Apple можно заряжать с любой стороны девайса практически через любой порт. Однако, как выяснилось из поста на StackExchange, иногда следует использовать порты на определённой стороне.

В частности, пользователи MacBook Pro заметили, что если заряжать ноутбук через порт USB-C, расположенный слева на корпусе, то нагрузка на центральный процессор оказывается выше. Это стало ясно из запуска процесса kernel_task. Вследствие этого MacBook Pro может перегреваться.

К счастью, проблему можно решить, просто переключив кабель зарядки к порту на правой стороне. Кроме того, советуют и вовсе отключить всё с левой стороны.