Ноутбуки и планшеты
Вчера 20:50
В сети рассказали, с какой стороны лучше заряжать MacBook
Оказывается, при «неправильной» зарядке могут возникнуть проблемы
В сети рассказали, с какой стороны лучше заряжать MacBook. Как оказалось, это может иметь значение.
В теории ноутбуки Apple можно заряжать с любой стороны девайса практически через любой порт. Однако, как выяснилось из поста на StackExchange, иногда следует использовать порты на определённой стороне.
В частности, пользователи MacBook Pro заметили, что если заряжать ноутбук через порт USB-C, расположенный слева на корпусе, то нагрузка на центральный процессор оказывается выше. Это стало ясно из запуска процесса kernel_task. Вследствие этого MacBook Pro может перегреваться.
К счастью, проблему можно решить, просто переключив кабель зарядки к порту на правой стороне. Кроме того, советуют и вовсе отключить всё с левой стороны.