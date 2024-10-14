В Сети собрали все слухи об ожидаемом весной дешёвом iPad Air

Опубликовано 14 октября 2024, 13:301 мин.
В Сети собрали все слухи об ожидаемом весной дешёвом iPad AirЦена и характеристики
Согласно недавним отчетам Bloomberg, Apple планирует выпустить новый iPad Air не позднее весны 2025 года с различными внутренними улучшениями.
Одним из самых ожидаемых обновлений является новый Magic Keyboard, специально разработанный для iPad Air. В отличие от оригинального дизайна 2020 года, этот новый клавиатурный чехол, как ожидается, не будет иметь алюминиевого верхнего корпуса, что может снизить стартовую цену, которая в настоящее время составляет 299 долларов для 11-дюймовой модели.
Что касается чипа, то, хотя детали еще не подтверждены, маловероятно, что Apple оставит существующий чип M2. Возможные варианты обновления могут включать 10-ядерную версию M2 или даже урезанную версию M4.
Кроме того, есть предположения о потенциальных улучшениях, таких как 600 нит яркости, поддержка Wi-Fi 7, вспышка для камеры, поддержка Thunderbolt и улучшенные микрофоны.