В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший популярный игровой ноутбук

Acer Predator Triton 300 SE

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 299,99 долларов

Отличная производительность для игр обеспечивается благодаря видеокарте RTX 3060. К тому же цена для подобной комплектации довольно неплохая. Однако экран здесь всего 14 дюймов, что может некоторым не хватить, а ёмкость твердотельного накопителя - 512 ГБ.