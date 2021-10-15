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В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Среди них есть и модели Acer, Lenovo, HP, Apple
Журнал PCMag назвал самые качественные ноутбуки для разных задач.
В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Эксперты PCMag выбрали из 378 вариантов ноутбуков 13 лучших. Все они получили оценки от 3,5 до 4,5.

Лучший ультрапортативный ноутбук

Dell XPS 13 (9310)

Оценка: 4,5

Стоимость: 950,59 долларов

Благодаря современному дизайну, качественному дисплею и процессору Intel "Tiger Lake" этот ноутбук становится отличным вариантом. Из недостатков - мало портов для подключения устройств, высокая стоимость.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший бюджетный ноутбук

MSI Modern 14

Оценка: 4

Стоимость: 502,99 долларов

Один из самых качественных недорогих устройств. Отличается хорошим качеством сборки, вполне приемлемым временем работы без подзарядки (8 часов), большим числом разнообразных портов.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший хромбук

Acer Chromebook Spin 713

Оценка: 4,5

Стоимость: 629 долларов

Пример ноутбука-трансформера с операционной системой Chrome. Дисплей с соотношением сторон 3:2, наличие порта HDMI, SSD вместо eMMC выделяются из положительных сторон модели. Недостатком является тяжесть устройства и отсутствие стилуса.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший ноутбук на замену настольному ПК

Dell Inspiron 16 Plus (7610)

Оценка: 4

Стоимость: 852,59 долларов

Благодаря процессору Intel серии H, видеокарте Nvidia GeForce RTX и 16-дюймовому дисплею он способен работать как обычный настольный компьютер.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший ноутбук-трансформер 2-в-1

HP Spectre x360 14

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 149,99 долларов

Ноутбук привлекает внимание своим дизайном, а также сенсорным OLED-экраном с соотношением сторон 3:2. К сожалению, у него нет порта HDMI и доступа к сети стандарта LTE.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший ноутбук со съёмной клавиатурой 2-в-1

Microsoft Surface Pro 8

Оценка: 4

Стоимость: 1 099,99 долларов

13-дюймовый дисплей, улучшенная производительность, камера, способная снимать в 1080p, - это лишь некоторые из достоинств ноутбука. Правда, клавиатура для него продаётся отдельно.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший универсальный ноутбук на MacOS

Apple MacBook Air (M1, 2020)

Оценка: 4,5

Стоимость: 999 долларов

Обладает производительностью, сравнимой с MacBook Pro на M1. Да и в целом у него одна из лучших цен на современные модели MacBook. Из минусов эксперты отметили отсутствие сенсорного дисплея, наличие лишь двух портов USB Type-C.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший популярный игровой ноутбук

Acer Predator Triton 300 SE

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 299,99 долларов

Отличная производительность для игр обеспечивается благодаря видеокарте RTX 3060. К тому же цена для подобной комплектации довольно неплохая. Однако экран здесь всего 14 дюймов, что может некоторым не хватить, а ёмкость твердотельного накопителя - 512 ГБ.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший игровой ноутбук премиум-класса

Alienware m17 R4

Оценка: 4

Стоимость: 1 949,99 долларов

С этим устройством вы получите большое количество функций. Среди остальных ноутбук выделяется качественной сборкой, высокой частотой кадров в играх, механической клавиатурой. Подойдёт для тех, кто собирается пользоваться компьютером именно для игр.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший ноутбук для бизнеса

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 (2021)

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 401,60 долларов

Отличается качественной клавиатурой, наличием множества портов, доступом 4G и 5G, хорошим временем автономной работы. В то же время здесь нет LED-экрана, а также слотов для SD или MicroSD.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший ноутбук - мобильная рабочая станция

HP ZBook Firefly 15 G8

Оценка: 4

Стоимость: 1 534,82 долларов

Это прекрасная модель для работы. У ноутбука тонкий и лёгкий корпус, дисплей с разрешением 4К. Также лэптоп способен длительное время работать без подзарядки. Правда, цена у него несколько завышена для представленного уровня производительности.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Ноутбук с лучшей автономностью

Lenovo Flex 5G

Оценка: 3,5

Стоимость: 1 499,00 долларов

Хотя он и демонстрирует впечатляющее время автономной работы (30 часов 15 минут), стоимость у него для всех представленных характеристик несколько завышена. Ещё из бонусов - наличие 5G и бесшумная работа.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

Лучший защищённый ноутбук

Getac B360

Оценка: 4

Стоимость: 2 895,99 долларов

Помимо надёжного корпуса, здесь есть яркий сенсорный дисплей, двойные сменные батареи. Приятно, что устройство само по себе не выглядит громоздко. Но вот маленький тачпад и шатающиеся клавиши портят впечатление.

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет