В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджет

В США объявили лучшие ноутбуки 2021 года под любой бюджетСреди них есть и модели Acer, Lenovo, HP, Apple
Эксперты PCMag выбрали из 378 вариантов ноутбуков 13 лучших. Все они получили оценки от 3,5 до 4,5.
Лучший ультрапортативный ноутбук
Dell XPS 13 (9310)
Оценка: 4,5
Стоимость: 950,59 долларов
Благодаря современному дизайну, качественному дисплею и процессору Intel "Tiger Lake" этот ноутбук становится отличным вариантом. Из недостатков - мало портов для подключения устройств, высокая стоимость.
Лучший бюджетный ноутбук
MSI Modern 14
Оценка: 4
Стоимость: 502,99 долларов
Один из самых качественных недорогих устройств. Отличается хорошим качеством сборки, вполне приемлемым временем работы без подзарядки (8 часов), большим числом разнообразных портов.
Лучший хромбук
Acer Chromebook Spin 713
Оценка: 4,5
Стоимость: 629 долларов
Пример ноутбука-трансформера с операционной системой Chrome. Дисплей с соотношением сторон 3:2, наличие порта HDMI, SSD вместо eMMC выделяются из положительных сторон модели. Недостатком является тяжесть устройства и отсутствие стилуса.
Лучший ноутбук на замену настольному ПК
Dell Inspiron 16 Plus (7610)
Оценка: 4
Стоимость: 852,59 долларов
Благодаря процессору Intel серии H, видеокарте Nvidia GeForce RTX и 16-дюймовому дисплею он способен работать как обычный настольный компьютер.
Лучший ноутбук-трансформер 2-в-1
HP Spectre x360 14
Оценка: 4,5
Стоимость: 1 149,99 долларов
Ноутбук привлекает внимание своим дизайном, а также сенсорным OLED-экраном с соотношением сторон 3:2. К сожалению, у него нет порта HDMI и доступа к сети стандарта LTE.
Лучший ноутбук со съёмной клавиатурой 2-в-1
Microsoft Surface Pro 8
Оценка: 4
Стоимость: 1 099,99 долларов
13-дюймовый дисплей, улучшенная производительность, камера, способная снимать в 1080p, - это лишь некоторые из достоинств ноутбука. Правда, клавиатура для него продаётся отдельно.
Лучший универсальный ноутбук на MacOS
Apple MacBook Air (M1, 2020)
Оценка: 4,5
Стоимость: 999 долларов
Обладает производительностью, сравнимой с MacBook Pro на M1. Да и в целом у него одна из лучших цен на современные модели MacBook. Из минусов эксперты отметили отсутствие сенсорного дисплея, наличие лишь двух портов USB Type-C.
Лучший популярный игровой ноутбук
Acer Predator Triton 300 SE
Оценка: 4,5
Стоимость: 1 299,99 долларов
Отличная производительность для игр обеспечивается благодаря видеокарте RTX 3060. К тому же цена для подобной комплектации довольно неплохая. Однако экран здесь всего 14 дюймов, что может некоторым не хватить, а ёмкость твердотельного накопителя - 512 ГБ.
Лучший игровой ноутбук премиум-класса
Alienware m17 R4
Оценка: 4
Стоимость: 1 949,99 долларов
С этим устройством вы получите большое количество функций. Среди остальных ноутбук выделяется качественной сборкой, высокой частотой кадров в играх, механической клавиатурой. Подойдёт для тех, кто собирается пользоваться компьютером именно для игр.
Лучший ноутбук для бизнеса
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 (2021)
Оценка: 4,5
Стоимость: 1 401,60 долларов
Отличается качественной клавиатурой, наличием множества портов, доступом 4G и 5G, хорошим временем автономной работы. В то же время здесь нет LED-экрана, а также слотов для SD или MicroSD.
Лучший ноутбук - мобильная рабочая станция
HP ZBook Firefly 15 G8
Оценка: 4
Стоимость: 1 534,82 долларов
Это прекрасная модель для работы. У ноутбука тонкий и лёгкий корпус, дисплей с разрешением 4К. Также лэптоп способен длительное время работать без подзарядки. Правда, цена у него несколько завышена для представленного уровня производительности.
Ноутбук с лучшей автономностью
Lenovo Flex 5G
Оценка: 3,5
Стоимость: 1 499,00 долларов
Хотя он и демонстрирует впечатляющее время автономной работы (30 часов 15 минут), стоимость у него для всех представленных характеристик несколько завышена. Ещё из бонусов - наличие 5G и бесшумная работа.
Лучший защищённый ноутбук
Getac B360
Оценка: 4
Стоимость: 2 895,99 долларов
Помимо надёжного корпуса, здесь есть яркий сенсорный дисплей, двойные сменные батареи. Приятно, что устройство само по себе не выглядит громоздко. Но вот маленький тачпад и шатающиеся клавиши портят впечатление.