Ваш планшет плохо заряжается? Попробуйте эти решения

Для начала стоит отметить, что современные iPad поставляются с адаптером питания мощностью 20 Вт. Так что, если вы используете менее мощный, то это нормально, что зарядка будет происходить медленнее.

Касаемо других решений, издание советует убедиться, что ваш планшет не перегрет и не слишком холодный. Например, от 0 до 35ºC - это диапазон температуры, подходящий для iPad. У планшетов на Android температура примерно такая же.

Попробуйте зарядить устройства используя обратную стороны кабеля Lightning или USB-C используя адаптер, в исправности которого вы уверены.

Если зарядка по-прежнему не происходит, попробуйте использовать другой кабель/адаптер питания, если он у вас есть, или другую розетку.

Проверьте порт Lightning или USB-C на наличие налета или мусора. Если вы обнаружили ворсинки, мусор и т.д., будьте осторожны при их удалении, так как можно повредить контакты.