Важные нюансы при выборе ноутбука в 2022 году

Важные нюансы при выборе ноутбука в 2022 годуО них рассказали на YouTube-канале «Мой Компьютер»
Ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер» объяснил, какие факторы и характеристики в 2022 году при выборе ноутбука для игр должны быть ключевыми. К тому же даже на выставке CES 2022 компании так или иначе во время своих презентаций упоминали ноутбуки.
Прежде всего, при покупке ноутбука нужно понимать, что в нём нельзя будет поменять процессор или видеокарту. Да, может быть такое, что какой-либо сервис сможет вам предложить замену эти запчастей, но вот стоить это будет очень дорого.
На данный момент оптимальным для игр процессором считается i5-12500H.
При этом для видеокарт RTX 3050, 3050Ti, RTX 3060 стоит выбирать 6-ядерные процессоры, а для RTX 3070, RTX 3080, RTX 3080 Ti - 8-ядерные. Вместе с тем специалист добавляет, что указанным производителем характеристикам графического ускорителя доверять не стоит. Лучше всего - изучить возможности видеокарты конкретно в интересующем ноутбуке.
Есть и другие важные параметры ноутбуков, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, это дисплей. Необходимо осознавать, что заменить его на что-то лучшее, скорее всего, не получится. Нужно избегать типа матрицы TN, отмечает эксперт: подобные дисплеи имеют плохие углы обзора, низкую яркость, ужасную цветопередачу. Сейчас можно приобрести устройства с IPS-экраном, тем более что они действительно подешевели.
Не стоит также ограничивать себя частотой обновления в 60 Гц. Лучше взять дисплей с частотой 144 Гц, поскольку ощущаться такие матрицы даже в повседневных задачах будут более плавно.
В то же время стараться выбрать модель с высоким разрешением вовсе не нужно: изображение в Full HD на 15-дюймовом экране будет выглядеть чётче, чем 2К на 27-дюймовом.
OLED и LCD-дисплеи стоят дороже, чем IPS. Но большая часть таких дисплеев имеет частоту обновления 60-90 Гц (из-за чего на игровых моделях ноутбуков они не встречаются) и заметное мерцание на низких частотах, из-за которого могут уставать глаза. Поэтому для просмотра фильмов или обработки фото, видео они могут подойти, а вот если вы по больше части увлекаетесь играми, то эксперт не советует останавливаться на таких вариантах.
ОЗУ и SSD в большинстве ноутбуков заменить возможно. Но здесь нужно помнить о нескольких моментах. Не все производители разрешают пользователям заменять данные компоненты: из-за этого гарантия на устройство может стать недействительной. Кроме того, при желании заменить модуль ОЗУ нужно узнать, один компонент установлен в ноутбуке или два.
Далее - о звуке. Для игр в любом случае придётся использовать наушники, поскольку динамики в ноутбуках довольно слабые.
Из компонентов, которые не важны, если вы выбираете ноутбук для игр, ведущий называет клавиатуру, тачпад (сенсорная панель), разъёмы.