Важные нюансы при выборе ноутбука в 2022 году

Есть и другие важные параметры ноутбуков, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, это дисплей. Необходимо осознавать, что заменить его на что-то лучшее, скорее всего, не получится. Нужно избегать типа матрицы TN, отмечает эксперт: подобные дисплеи имеют плохие углы обзора, низкую яркость, ужасную цветопередачу. Сейчас можно приобрести устройства с IPS-экраном, тем более что они действительно подешевели.

Не стоит также ограничивать себя частотой обновления в 60 Гц. Лучше взять дисплей с частотой 144 Гц, поскольку ощущаться такие матрицы даже в повседневных задачах будут более плавно.

В то же время стараться выбрать модель с высоким разрешением вовсе не нужно: изображение в Full HD на 15-дюймовом экране будет выглядеть чётче, чем 2К на 27-дюймовом.

OLED и LCD-дисплеи стоят дороже, чем IPS. Но большая часть таких дисплеев имеет частоту обновления 60-90 Гц (из-за чего на игровых моделях ноутбуков они не встречаются) и заметное мерцание на низких частотах, из-за которого могут уставать глаза. Поэтому для просмотра фильмов или обработки фото, видео они могут подойти, а вот если вы по больше части увлекаетесь играми, то эксперт не советует останавливаться на таких вариантах.

ОЗУ и SSD в большинстве ноутбуков заменить возможно. Но здесь нужно помнить о нескольких моментах. Не все производители разрешают пользователям заменять данные компоненты: из-за этого гарантия на устройство может стать недействительной. Кроме того, при желании заменить модуль ОЗУ нужно узнать, один компонент установлен в ноутбуке или два.

Далее - о звуке. Для игр в любом случае придётся использовать наушники, поскольку динамики в ноутбуках довольно слабые.

Из компонентов, которые не важны, если вы выбираете ноутбук для игр, ведущий называет клавиатуру, тачпад (сенсорная панель), разъёмы.