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Великан: процессор Apple оказался почти в три раза крупнее AMD Ryzen

В этом чипе компания объединила два
Недавно Apple представила новый компьютер Mac Studio с совершенно новым процессором M1 Ultra. Эмбарго было снято, и теперь мы можем узнать больше об этом чипе.
Великан: процессор Apple оказался почти в три раза крупнее AMD Ryzen

Первое видео разборки Apple M1 Ultra было опубликовано каналом Max Tech. Благодаря этому стало понятно, каким крупным получился новый M1 Ultra. Чип сравнили с процессором AMD Ryzen, и, кажется, первый почти в три раза больше второго.

Великан: процессор Apple оказался почти в три раза крупнее AMD Ryzen

Но есть причины, по которым этот процессор такой большой. M1 Ultra не только объединяет два кристалла M1 Max, но также имеет огромный 64-ядерный графический процессор, все вводы-выводы и даже память в одной упаковке.

Напомним, Apple M1 Ultra получил 20-ядерный CPU с 16 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными ядрами.

Источник:Wccftech
Теги:
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#AMD Ryzen
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