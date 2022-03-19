Великан: процессор Apple оказался почти в три раза крупнее AMD Ryzen

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Великан: процессор Apple оказался почти в три раза крупнее AMD RyzenВ этом чипе компания объединила два
Недавно Apple представила новый компьютер Mac Studio с совершенно новым процессором M1 Ultra. Эмбарго было снято, и теперь мы можем узнать больше об этом чипе.
Первое видео разборки Apple M1 Ultra было опубликовано каналом Max Tech. Благодаря этому стало понятно, каким крупным получился новый M1 Ultra. Чип сравнили с процессором AMD Ryzen, и, кажется, первый почти в три раза больше второго.
Но есть причины, по которым этот процессор такой большой. M1 Ultra не только объединяет два кристалла M1 Max, но также имеет огромный 64-ядерный графический процессор, все вводы-выводы и даже память в одной упаковке.
Напомним, Apple M1 Ultra получил 20-ядерный CPU с 16 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными ядрами.