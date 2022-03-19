Великан: процессор Apple оказался почти в три раза крупнее AMD Ryzen

Но есть причины, по которым этот процессор такой большой. M1 Ultra не только объединяет два кристалла M1 Max, но также имеет огромный 64-ядерный графический процессор, все вводы-выводы и даже память в одной упаковке.

Напомним, Apple M1 Ultra получил 20-ядерный CPU с 16 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными ядрами.