Опубликовано 03 марта 2026, 13:371 мин.
Vivo Pad 6 Pro показали на MWC 2026 — планшет получит Snapdragon 8 Elite Gen 5И не только
На недавней выставке MWC Vivo представила не только флагманский смартфон Vivo X300 Ultra, но и планшет Vivo Pad 6 Pro. Стали известны его ключевые характеристики.
© Vivo
Устройство показали вместе с клавиатурой и стилусом. Рядом с устройством находилась карточка с характеристиками. В ней сказано, мол, планшет работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.
По данным СМИ, Vivo Pad 6 Pro получит 13,2-дюймовый экран с частотой обновления до 144 Гц. Экран поддерживает 4K-разрешение. Планшет может быть оснащён основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 8 Мп. Ожидается аккумулятор ёмкостью около 13 000 мАч с быстрой зарядкой до 90 Вт.
Скорее всего, новинка скоро выйдет в Китае вместе с линейкой X300.