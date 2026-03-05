Vivo показала планшет Pad6 Pro с 4K-экраном и мощным процессором

Опубликовано 05 марта 2026, 14:301 мин.
Vivo показала планшет Pad6 Pro с 4K-экраном и мощным процессоромКачество и мощь
Vivo показала недавно новый планшет vivo Pad6 Pro. Главная особенность новинки, представленной на выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне — 4K-экран.
© Vivo
В компании заявляют, что это «первый в отрасли настоящий 4K-дисплей с точной цветопередачей». По словам производителя, изображение будет выглядеть «максимально естественно и детализировано».
Планшет работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Другие официальные характеристики пока не раскрыты. Планшет зато можно использовать с клавиатурой и стилусом.
По слухам, экран может иметь диагональ 13,2 дюйма. Также ожидается аккумулятор ёмкостью 13 000 мА·ч с быстрой зарядкой 90 Вт.
Полные характеристики и сроки начала продаж компания обещает раскрыть позже. Пока неизвестно, выйдет ли модель за пределами Китая.