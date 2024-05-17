Владельцы iPad стали реже покупать новые устройства

Опубликовано 17 мая 2024, 00:00
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Владельцы iPad стали реже покупать новые устройстваПоказывают новые данные
Пока Apple начинает поставки новых iPad, данные исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) выявляют тенденцию: владельцы iPad все дольше ждут обновления своих устройств. За последние три года пользователи постепенно продлевали срок использования своих iPad, прежде чем приобрести новые модели.
Опрос, проведённый CIRP среди покупателей новых iPad, перешедших с другого iPad, показал значительное увеличение возраста их предыдущих устройств. За последний год почти две трети покупателей использовали свой старый iPad в течение двух и более лет, по сравнению с примерно половиной в 2022 году. Это указывает на растущую тенденцию, когда владельцы iPad дольше держат свои планшеты, что, возможно, отражает повышение «долговечности и производительности» старых моделей, либо «экономические соображения».
Будет интересно посмотреть, сохранится ли эта тенденция или новые функции и возможности недавно представленных iPad будут стимулировать более частые обновления.