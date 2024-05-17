Владельцы iPad стали реже покупать новые устройства

Опрос, проведённый CIRP среди покупателей новых iPad, перешедших с другого iPad, показал значительное увеличение возраста их предыдущих устройств. За последний год почти две трети покупателей использовали свой старый iPad в течение двух и более лет, по сравнению с примерно половиной в 2022 году. Это указывает на растущую тенденцию, когда владельцы iPad дольше держат свои планшеты, что, возможно, отражает повышение «долговечности и производительности» старых моделей, либо «экономические соображения».

Будет интересно посмотреть, сохранится ли эта тенденция или новые функции и возможности недавно представленных iPad будут стимулировать более частые обновления.