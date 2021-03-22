Владельцы MacBook подали в суд на Apple за плохую клавиатуру

В иске участвуют люди, которые купили модели MacBook в период с 2015 по 2017 год и модели MacBook Pro в период с 2016 по 2019. Также пострадали владельцы MacBook Air 2018-2019 годов.

Благодаря механизму «бабочка» Apple удалось добиться уменьшения толщины, однако многие разочарованные пользователи MacBook обнаружили, что клавиатура довольно быстро выходит из строя, когда в неё попадает пыль. Клавиши залипают, не срабатывают при нажатии или регистрируют множественное нажатие. В итоге Apple отказалась от этого механизма в 2020 году.

В иске утверждается, что Apple годами знала, что её клавиатура-бабочка ненадёжна. Но продолжала использовать её, внося неэффективные изменения в конструкцию.