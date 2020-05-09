Владельцы MacBook Pro подали на Apple в суд за платный ремонт проблемных экранов

В коллективном иске сказано, что Apple сознательно скрывает проблему с гибким кабелем, связанным с дисплеем в 13- и 15-дюймовых MacBook Pro. Специалисты iFixit ещё в прошлом году обнаружили, что некоторые модели ноутбуков, выпущенные в 2016 и 2017 году, могут демонстрировать неравномерную подсветку экрана. Связано это с гибким кабелем, который может приходить в негодность после многочисленных открываний и закрываний крышки. У пострадавших MacBook наблюдается такая симптоматика, как на изображении выше.

К сожалению, проблема начинает проявляться, как правило, спустя год использования устройства, когда гарантийный срок заканчивается. В итоге владельцы ноутбуков вынуждены сами оплачивать ремонт стоимостью до $850. Примерно столько стоит новый iPhone.

У Apple уже есть бесплатная программа ремонта для дефектных моделей, но она распространяется только на 13-дюймовый MacBook Pro 2016 года. Истцы требуют расширения программы и возмещения расходов.