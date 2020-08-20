Владельцы MacBook Pro судятся с Apple

Проблема касается некоторых моделей ‌MacBook Pro‌, выпущенных с 2016 по 2017 год. Из-за дефекта в нижней части экрана ноутбука появляются тёмные пятна. Некоторые пользователи даже рассказали, что если открыть ‌MacBook под определённым углом, подсветка вовсе выключается. Специалисты iFixit выяснили, что причиной проблем стал короткий шлейф, который со временем изнашивается.

Из-за того, проблема проявляется спустя какое-то время, многие ‌‌MacBook Pro‌‌ уже нельзя было отремонтировать по гарантии. А стоимость ремонта составляла около $850. Истцы добиваются от Apple возмещения ущерба.

Стоит отметить, что в ‌MacBook Pro‌ 2018 года Apple удлинила шлейф.