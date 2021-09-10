Владельцы новых MacBook подадут в суд на Apple за трескающиеся экраны

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:30
Владельцы новых MacBook подадут в суд на Apple за трескающиеся экраныПовреждения происходят без видимых причин
Недавно владельцы новых Apple MacBook Pro и MacBook Air на процессоре M1 стали жаловаться на то, что экраны ноутбуков трескаются без причины. Из-за этого юридическая фирма Migliaccio & Rathod начала изучать возможность для подачи коллективного иска против Apple.
Пострадавшие ноутбуки отправили в службу поддержки, но там ничего вразумительного не сказали. Юридическая фирма сообщает, что многие пользователи утвержают: они открывали их ноутбуки без какого-либо давления, но увидели, что экран потрескался. Кроме того, на дисплее оставались чёрные полосы.
В итоге у пользователей есть только один вариант: потратить $600 на ремонт дисплея без гарантии, что проблема не повторится.
Это не первый коллективный иск против Apple. Ранее компания признала, что замедляет старые iPhone и согласилась выплатить пострадавшим $500 млн.