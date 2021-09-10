Владельцы новых MacBook подадут в суд на Apple за трескающиеся экраны

В итоге у пользователей есть только один вариант: потратить $600 на ремонт дисплея без гарантии, что проблема не повторится.

Это не первый коллективный иск против Apple. Ранее компания признала, что замедляет старые iPhone и согласилась выплатить пострадавшим $500 млн.