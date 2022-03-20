Владельцы новых планшетов Apple пожаловались на низкое качество сборки

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Владельцы новых планшетов Apple пожаловались на низкое качество сборкиiPad уже не те?
Некоторые пользователи iPad Air пятого поколения пожаловались на снижение качества сборки.
Владельцы планшетов утверждают, что iPad Air имеет заметно более тонкий алюминиевый корпус. Они слышат скрип, а лёгкое давление на заднюю часть устройства может деформировать дисплей.
«Я заказал и получил два синих iPad Air 2022 сегодня, и я немного шокирован. Алюминиевая задняя панель намного тоньше, чем на iPad 4, который у меня тоже есть. Аккумулятор почти чувствуется через пластину, когда держишь устройство. Оба iPad одинаково ощущаются в руке и издают скрипящие звуки, когда держишь их. На iPad Air 4 такого не было...», — рассказал один из пользователей. Другие люди подтвердили, что это не единичный случай.
Напомним, iPad Air пятого поколения поступил в продажу на днях по цене от $599.