Власти США возмутились новым ноутбуком Huawei с ИИ-функциями

Это событие произошло несмотря на то, что США внесли Huawei в черный торговый список, ограничив ее доступ к американским технологиям. Хотя ранее были выданы некоторые лицензии, в частности на процессоры в ноутбуках, использование нового ИИ-чипа Intel вызвало озабоченность среди властей США.

Республиканские законодатели, особенно те, кто критически относится к технологическим достижениям Китая, ставят под сомнение действия президента США в этой ситуации. Конгрессмен Майкл Галлахер, председатель комитета Палаты представителей по Китаю, выразил недовольство, заявив: «Одна из величайших загадок… заключается в том, почему Министерство торговли продолжает разрешать поставку американских технологий компании Huawei».

Источники, знакомые с этим вопросом, пояснили, что чипы поставлялись в соответствии с существующими лицензиями и не подпадали под недавние ограничения. Однако это объяснение не умерило беспокойства американских чиновников.