Власти запретили использовать китайские планшеты для переписи населения в России

О том, что правительство обяжет «Ростелеком» отменить результаты тендера на поставки планшетов, пишет «Интерфакс». Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера в начале декабря.

Сообщается, что, по результатам конкурса «Ростелекома», поставкой планшетов китайского производства должны были заниматься две компании. Сумма контракта составила 5,76 млрд рублей. Всего для переписи необходимо 360 000 устройств. На них специалисты должны были установить операционную систему «Аврора».

Как выяснилось, после конкурса российские производители пожаловались правительству на то, что выбранные планшеты китайские. Власти согласились с тем, что важный государственный проект должен проводиться с использованием российской техники.

«Интерфакс» указывает, что в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции перечислены четыре производителя планшетов: «Аквариус», НПП «Ителма», «Деловой офис» и «Крафтвей».