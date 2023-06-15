Вместо разработки своих новых устройств Microsoft предлагает вам чинить старые

Это означает, что теперь пользователи могут легко найти замену таким компонентам, как дисплеи, батареи и SSD для своих устройств, не обращаясь к сторонним поставщикам.

Первоначально официальные запасные части будут доступны клиентам в США, Канаде и Франции через Microsoft Store и избранных реселлеров. Ассортимент доступных компонентов будет варьироваться в зависимости от модели устройства. Например, Surface Pro 9 будет иметь более широкий выбор запасных частей, включая дисплеи, твердотельные SSD, батареи, разъемы USB-C и многое другое.

Эта новая инициатива Microsoft направлена на то, чтобы дать возможность технически подкованным пользователям удобно выполнять негарантийный самостоятельный ремонт. В будущем компания планирует расширить доступность на других рынках.