Вместо тысячи слов: сравнение ноутбучных RTX 4050, 4060, 4070 и 4080

Вместо тысячи слов: сравнение ноутбучных RTX 4050, 4060, 4070 и 4080Протестировали их в пяти популярных играх в 1440p
Как думаете, велика ли разница между ноутбуками с RTX 4050, 4060, 4070 и 4080 в играх? Авторы YouTube-канала PC Support & Gaming Test ответили на этот вопрос.
Игра God of War запускалась в 1440p с ультра-пресетом. Средняя частота кадров при этом равнялась 44 к/с (с RTX 4050), 52 к/с (RTX 4060), 62 к/с (RTX 4070) и 103 к/с (RTX 4080).
В Assassin's Creed Valhalla на ультра-высоких настройках графики в 1440p удалось в среднем получить 53 к/с (4050), 72 к/с (4060), 82 к/с (4070) и 117 к/с (4080).
A Plague Tale: Requiem шла с ультра-пресетом в 1440p. Средняя производительность в этой игре составляла 30 к/с (RTX 4050), 35 к/с (4060), 43 к/с (4070), 71 к/с (4080).
Red Dead Redemption 2 запускалась тоже на ультра-настройках и тоже в 1440p. В среднем здесь частота кадров равнялась 43 к/с, 52 к/с, 59 к/с и 97 к/с соответственно (с RTX 4050, 4060, 4070, 4080).
Игра Cyberpunk 2077 шла с ультра-пресетом в 1440p со средним FPS 33 к/с, 42 к/с, 49 к/с, 79 к/с (с 4050, 4060, 4070, 4080 соответственно).
Вывод
Во всех пяти проектах средняя производительность, как и ожидалось, выше всего была с RTX 4080 и ниже всего - с RTX 4050. При этом разница в процентах между ними составила 127% (41 к/с и 93 к/с), между RTX 4080 и RTX 4070 - 58% (93 к/с и 59 к/с), между RTX 4080 и 4060 - 82% (93 к/с и 51 к/с).
Характеристики ноутбука MSI Katana 15 B13VEK-297IN с RTX 4050:
- процессор Intel Core i7 13th Gen 13620H (P-Cores: 6, E-Cores: 4);
- оперативная память 16GB DDR5 Dual Channel 5200 Mhz;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 (TGP:- 105W);
- накопитель 1TB M.2 NVMe SSD;
- операционная система Windows 11.
Характеристики ноутбука MSI Katana 17 B13VFK-253IN с RTX 4060:
- процессор Intel Core i7 13th Gen 13620H (P-Cores: 6, E-Cores: 4);
- оперативная память 16GB DDR5 Dual Channel 5200 Mhz;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (TGP:- 105W);
- накопитель 1TB M.2 NVMe SSD;
- операционная система Windows 11.
Характеристики ноутбука MSI Pulse 17 B13VGK-252IN с RTX 4070:
- процессор Intel Core i7 13th Gen 13700H (P-Cores: 6, E-Cores: 8);
- оперативная память 16GB DDR5 Dual Channel 5200 Mhz;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 8GB GDDR6 (TGP:- 140W);
- накопитель 1TB M.2 NVMe SSD;
- операционная система Windows 11.
Характеристики ноутбука MSI Raider GE78HX 13VH-088IN с RTX 4080:
- процессор Intel Core i9 13th Gen 13950HX (P-Cores: 8, E-Cores: 16);
- оперативная память 16GB DDR5 Dual Channel 5600 Mhz;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 4080 12GB GDDR6 (TGP:- 175W);
- накопитель 2TB M.2 NVMe SSD;
- операционная система Windows 11.