Вместо тысячи слов: сравнение ноутбучных RTX 4050, 4060, 4070 и 4080

Игра God of War запускалась в 1440p с ультра-пресетом. Средняя частота кадров при этом равнялась 44 к/с (с RTX 4050), 52 к/с (RTX 4060), 62 к/с (RTX 4070) и 103 к/с (RTX 4080).

В Assassin's Creed Valhalla на ультра-высоких настройках графики в 1440p удалось в среднем получить 53 к/с (4050), 72 к/с (4060), 82 к/с (4070) и 117 к/с (4080).

A Plague Tale: Requiem шла с ультра-пресетом в 1440p. Средняя производительность в этой игре составляла 30 к/с (RTX 4050), 35 к/с (4060), 43 к/с (4070), 71 к/с (4080).

Red Dead Redemption 2 запускалась тоже на ультра-настройках и тоже в 1440p. В среднем здесь частота кадров равнялась 43 к/с, 52 к/с, 59 к/с и 97 к/с соответственно (с RTX 4050, 4060, 4070, 4080).

Игра Cyberpunk 2077 шла с ультра-пресетом в 1440p со средним FPS 33 к/с, 42 к/с, 49 к/с, 79 к/с (с 4050, 4060, 4070, 4080 соответственно).