Во все ноутбуки на Windows 11 обяжут устанавливать веб-камеры

Как пишет издание Neowin, в документации Microsoft есть требования, касающиеся веб-камер. На сегодняшний день наличие оных в ноутбуках опционально. Однако в будущем, а именно с 1 января 2023 года, все ноутбуки и планшеты под управлением Windows 11 должны будут оборудоваться веб-камерой обязательно.

Также Microsoft указала, что веб-камеры в устройствах должны иметь разрешение HD или выше, а ещё поддерживать автоматический баланса белого и автоматическую экспозицию.

Напомним, в новой Windows 11 приложение для видеозвонков и переписки Microsoft Teams стало обязательной частью операционной системы.