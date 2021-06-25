Во все ноутбуки на Windows 11 обяжут устанавливать веб-камеры

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:32
Во все ноутбуки на Windows 11 обяжут устанавливать веб-камерыТребование вступит в силу с 2023 года
Системные требования новой операционной системы Windows 11 уже известны. Сегодня в сети всплыла ещё одна любопытная деталь о новинке.
Как пишет издание Neowin, в документации Microsoft есть требования, касающиеся веб-камер. На сегодняшний день наличие оных в ноутбуках опционально. Однако в будущем, а именно с 1 января 2023 года, все ноутбуки и планшеты под управлением Windows 11 должны будут оборудоваться веб-камерой обязательно.
Также Microsoft указала, что веб-камеры в устройствах должны иметь разрешение HD или выше, а ещё поддерживать автоматический баланса белого и автоматическую экспозицию.
Напомним, в новой Windows 11 приложение для видеозвонков и переписки Microsoft Teams стало обязательной частью операционной системы.