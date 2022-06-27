Вот почему не стоит покупать новый MacBook Pro M2: у него медленный SSD

Авторы YouTube-каналов Max Tech и Created Tech протестировали модель с 256 ГБ памяти с помощью приложения Blackmagic Disk Speed ​​Test. Специалисты обнаружили, что скорость чтения и записи твердотельного накопителя составляет около 1450 МБ/с, что примерно на 50% медленнее при чтении и примерно на 30% медленнее при записи по сравнению с SSD в 13-дюймовом MacBook Pro с чипом M1.

Эксперты разобрали ноутбук и увидели, что модель на 256 ГБ оснащена только одним чипом флэш-памяти NAND, тогда как предыдущая модель имела два чипа NAND по 128 ГБ каждый. Эта разница, вероятно, объясняет показатели.

Отмечается, что только базовая модель 13-дюймового MacBook Pro с чипом M2 имеет более медленный SSD.