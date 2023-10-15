Вот в чём MacBook превосходит ноутбук на Windows

Стоимость. Самым доступным ноутбуком Apple сейчас является M1 MacBook Air 2020 года, и его цена - от 999 долларов. При этом если учитывать общую стоимость ноутбука за срок его службы, то MacBook будет выигрывать: их пользователи намного меньше средств тратят на обслуживание и поддержку. Также исследования показывают, что люди с MacOS в целом более производительны.

Высокая цена при перепродаже. Износ ноутбуков с MacOS не так велик, как их аналогов с Windows. Преимущество имеет MacBook и в плане скорости работы процессоров по сравнению с процессорами Intel.

Долгая поддержка. Даже если Apple прекращает поддержку MacBook, они всё равно в течение ещё нескольких лет получают обновления безопасности. В среднем срок службы ноутбука на MacOS составляет 8-10 лет.