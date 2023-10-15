Вот в чём MacBook превосходит ноутбук на Windows

Вот в чём MacBook превосходит ноутбук на WindowsЕсть шесть важных пунктов
Давно задумываетесь о покупке нового ноутбука? Пользователь iXBT.com объяснил, почему вместо устройства на Windows вам стоит взять MacBook.
Стоимость. Самым доступным ноутбуком Apple сейчас является M1 MacBook Air 2020 года, и его цена - от 999 долларов. При этом если учитывать общую стоимость ноутбука за срок его службы, то MacBook будет выигрывать: их пользователи намного меньше средств тратят на обслуживание и поддержку. Также исследования показывают, что люди с MacOS в целом более производительны.
Высокая цена при перепродаже. Износ ноутбуков с MacOS не так велик, как их аналогов с Windows. Преимущество имеет MacBook и в плане скорости работы процессоров по сравнению с процессорами Intel.
Долгая поддержка. Даже если Apple прекращает поддержку MacBook, они всё равно в течение ещё нескольких лет получают обновления безопасности. В среднем срок службы ноутбука на MacOS составляет 8-10 лет.
Удобная экосистема. iPhone совместим и с Windows, и с MacOS. Однако с операционной системой от Apple он работает лучше благодаря iCloud. Этот сервис обеспечивает синхронизацию всех устройств Apple. Более того, iPhone можно использовать даже в качестве веб-камеры.
Хороший ассортимент. Стоимость ноутбуков Apple начинается от 999 долларов за MacBook Air с M1. Также есть 13-дюймовый MacBook Air с M2 за 1099 долларов и 15-дюймовый за 1299 долларов. Для лучшей производительности покупайте 13-дюймовый MacBook Pro с M2, а для работы в профессиональных программах - 14-дюймовый MacBook Pro. Существуют и другие варианты MacBook для разных задач и целей.
Стильный дизайн. MacBook имеет узнаваемый дизайн, причём у каждой линейки - свой.