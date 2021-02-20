Впервые показана внешность RedmiBook Pro

Ранее бренд Redmi показывал новый ноутбук по кусочкам на постерах. Было ясно, что устройство получит клавиатуру с подсветкой, алюминиевый корпус, разъёмы USB Type-C и HDMI.

Теперь на официальной странице RedmiBook в соцсети Weibo появился постер с целым ноутбуком: