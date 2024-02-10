Все, что известно о новейшем iPad Air

Были времена, когда iPad Air был ограничен 10,9-дюймовым дисплеем? По слухам, Apple собирается расширить семейство Air новой 12,9-дюймовой моделью, аналогичной по размеру линейке iPad Pro.

Хотя точная причина остается загадкой, новые модели iPad Air, согласно прогнозам, получат обновленный дизайн блока камер. Исчезнет одинокий круглый вырез, вместо него появится вертикально ориентированный блок, похожий на старые модели iPhone, в котором разместятся и камера, и вспышка. Это может быть чисто эстетическим решением, а может намекать на новые возможности камеры.

Если вы надеялись, что новая Magic Keyboard будет создана специально для более крупного Air, приготовьтесь к небольшому разочарованию. Похоже, что Apple зарезервирует обновлённую клавиатуру Magic Keyboard исключительно для линейки iPad Pro.

Хотя это основные слухи, циркулирующие в мире технологий, ожидайте новых открытий по мере приближения к ожидаемой мартовской дате анонса. Слухи также предполагают увеличение производительности за счет чипов M2 или M3.