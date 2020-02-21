Вспышка коронавируса неожиданно повысила спрос на планшеты

Об этом пишет ресурс Digitimes. Многие офисные работники и студенты в Китае вынуждены из-за эпидемии работать удалённо, и планшеты становятся для них удобным девайсом. Платформы для электронной коммерции сейчас являются основным способом приобрести устройства, так как многие офлайн-магазины попросту закрыты. Однако недостаток товара и спрос на него привёл к повышению цен на планшеты в интернет-магазинах. Так, iPad, например, теперь стоят на онлайн-площадках на 100-200 юаней дороже, чем в магазинах Apple.

Источники в индустрии говорят, что нехватка планшетов может сохраняться в течение некоторого времени. В то же самое время аналитики ожидают падение мировых поставок планшетов на 20% в первом квартале 2020 года.