Встроенная графика в AMD Ryzen 6000 выступила на уровне отдельной видеокарты

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Встроенная графика в AMD Ryzen 6000 выступила на уровне отдельной видеокартыОчень хорошие показатели
AMD недавно представила свои гибридные процессоры Ryzen 6000 Rembrandt. Одним из важнейших их аспектов является интегрированный графический процессор Radeon 600M на базе RDNA 2. Оказалось, что он обеспечивает высокую производительность по сравнению даже с дискретными видеокартами.
Интегрированные графические процессоры Radeon RX 600M предлагают до 12 вычислительных блоков и частоту до 2,4 ГГц. В серии есть две модели Radeon 680M, которая представлена на чипах Ryzen 9 и Ryzen 7, и Radeon 660M на APU Ryzen 5. Серия Radeon 600M должна позволять запускать практически все игры с разрешением 1080p на 40 FPS.
По производительности графические процессоры могут даже превзойти решение GeForce GTX 1650M Max-Q при включении FSR. Без этой технологии GTX 1060 только на 19% быстрее.
Источник: Wccftech