Встроенная графика в AMD Ryzen 6000 выступила на уровне отдельной видеокарты

Интегрированные графические процессоры Radeon RX 600M предлагают до 12 вычислительных блоков и частоту до 2,4 ГГц. В серии есть две модели Radeon 680M, которая представлена на чипах Ryzen 9 и Ryzen 7, и Radeon 660M на APU Ryzen 5. Серия Radeon 600M должна позволять запускать практически все игры с разрешением 1080p на 40 FPS.

По производительности графические процессоры могут даже превзойти решение GeForce GTX 1650M Max-Q при включении FSR. Без этой технологии GTX 1060 только на 19% быстрее.