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Встроенная графика в будущих процессорах AMD оказалась лучше отдельных видеокарт NVIDIA
Речь о решениях для ноутбуков
Сетевые источники пишут, что встроенная графика в будущих мобильных процессорах AMD оказалась лучше отдельных видеокарт NVIDIA. В частности, GeForce MX250 — модели начального уровня для ноутбуков.
Об этом свидетельствуют новые данные, появившиеся в сети. Они касаются будущих мобильных процессоров AMD Ryzen 4000. Из теста 3DMark 11 становится понятно, что графические ядра в решениях AMD мощнее, чем дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX250. Первые набрали 5446 балла, а вторые — только 4655.
Протестированная интегрированная графика в AMD Ryzen 4000 — Vega 7 — имела семь вычислительных блоков.
Что касается производительности самого процессора, в данном случае R7 4700U, то она составила 10 404 балла в 3DMark 11. Это сопоставимо с настольным процессором Intel Skylake Core i7-6700.