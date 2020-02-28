Встроенная графика в будущих процессорах AMD оказалась лучше отдельных видеокарт NVIDIA

Об этом свидетельствуют новые данные, появившиеся в сети. Они касаются будущих мобильных процессоров AMD Ryzen 4000. Из теста 3DMark 11 становится понятно, что графические ядра в решениях AMD мощнее, чем дискретные видеокарты NVIDIA GeForce MX250. Первые набрали 5446 балла, а вторые — только 4655.

Протестированная интегрированная графика в AMD Ryzen 4000 — Vega 7 — имела семь вычислительных блоков.

Что касается производительности самого процессора, в данном случае R7 4700U, то она составила 10 404 балла в 3DMark 11. Это сопоставимо с настольным процессором Intel Skylake Core i7-6700.