Встроенная графика в процессоре AMD для ноутбуков почти не уступила отдельной видеокарте NVIDIA

Сообщается, что тест проводился на одном ноутбуке, просто всякий раз активировали разные графические решения. То есть либо GPU Vega 7, либо GeForce MX350.

Итак в тесте отдельная видеокарта набрала 1193 балла, а GPU Vega 7 — 1066 баллов. Разница тут всего лишь 12%. При этом надо понимать, что GeForce MX350 — самая мощная дискретная видеокарта в своём сегменте. Журналисты предположили, что Vega 8 и вовсе превзойдёт решение NVIDIA.

Кроме того, приводится сравнение Ryzen 7 4700U с моделью Core i7-1165G7 Tiger Lake. Встроенная графика в последнем процессоре оказалась только на 8% быстрее, чем в первом.