Встроенную в процессор графику Intel для ноутбуков протестировали в современном шутере

Речь идёт о графике Intel Xe. На ноутбуке с такой системой запустили Battlefield V. Видео игрового процесса опубликовали в Twitter-аккаунте топ-менеджера Intel Райана Шраута.

Он пишет, что его поразила игровая производительность с графикой Xe. На интегрированном решении Шраут подобного не видел.

Сообщается, что Battlefield V работала на тонком ноутбуке в разрешении Full HD с высокими настройками графики. Intel Xe «тянула» частоту кадров в 30 fps. Это действительно хороший результат для тонкого ноутбука без дискретной видеокарты. Например, мобильная GTX 1050 может выдавать на тех же настройках около 40 fps.