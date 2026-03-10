Выход новых устройств Apple расстянется на весь год

Опубликовано 10 марта 2026, 07:011 мин.
Выход новых устройств Apple расстянется на весь годApple готовит целую серию новых компьютеров Mac на 2026 год
Apple, по сообщениям СМИ, планирует активно обновлять линейку компьютеров Mac в течение всего 2026 года. По данным источников, новые устройства будут выходить постепенно в течение года, а не все сразу.
В первую очередь ожидается обновление мощных моделей, таких как MacBook Pro и настольных компьютеров Mac. Они могут получить новые версии фирменных чипов, улучшенную графику и более мощные ИИ-функции.
Начало «плана» было положено самым дешевым ноутбуком Apple — MacBook Neo. Его стартовая цена составляет 599 долларов (499 долларов студентам). Устройство оснащено 13-дюймовым экраном Liquid Retina, алюминиевым корпусом и работает на процессоре Apple A18 Pro. Ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ, два порта USB-C.
digitaltrends
Максим Многословный
#MAC