Выход новых устройств Apple расстянется на весь год

В первую очередь ожидается обновление мощных моделей, таких как MacBook Pro и настольных компьютеров Mac. Они могут получить новые версии фирменных чипов, улучшенную графику и более мощные ИИ-функции.

Начало «плана» было положено самым дешевым ноутбуком Apple — MacBook Neo. Его стартовая цена составляет 599 долларов (499 долларов студентам). Устройство оснащено 13-дюймовым экраном Liquid Retina, алюминиевым корпусом и работает на процессоре Apple A18 Pro. Ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ, два порта USB-C.