Выпущен модульный ноутбук с возможностью постоянного обновления «железа»

Ноутбук Framework Laptop имеет алюминиевый корпус толщиной 15,8 миллиметра и весом 1,3 килограмма. Экран у него 13,5-дюмовый, имеет разрешение 2256 x 1504 пикселей. Есть батарея ёмкостью 55 Вт*ч, используются процессоры Intel Core i5-1135G7, i7-1165G7 или i7-1185G7 с интегрированной графикой Intel Xe.

Интереснее всего то, что в ноутбуке можно заменить плату и установить на неё другой процессор, более быстрый и мощный.