Выпущен модульный ноутбук с возможностью постоянного обновления «железа»
Ноутбук Framework Laptop имеет алюминиевый корпус толщиной 15,8 миллиметра и весом 1,3 килограмма. Экран у него 13,5-дюмовый, имеет разрешение 2256 x 1504 пикселей. Есть батарея ёмкостью 55 Вт*ч, используются процессоры Intel Core i5-1135G7, i7-1165G7 или i7-1185G7 с интегрированной графикой Intel Xe.
Интереснее всего то, что в ноутбуке можно заменить плату и установить на неё другой процессор, более быстрый и мощный.
GSMArena
Также Framework Laptop оснащён системой карт расширения, которая позволяет менять порты. Можно выбрать USB-A, USB-C, HDMI, DisplayPort, microSD и др.
Помимо этого можно сменить клавиатуру, подсветку для лицевой панели, хранилище, памяти и карту Wi-Fi. Легко заменить и дисплей, и батарею. На ноутбуке есть QR-код, который можно отсканировать и легко найти замену любому компоненту.
Пока известно, что Framework Laptop начнёт поставляться в США летом. Когда он приедет в другие страны, неясно.