Выпущен российский планшет почти за 100 тысяч рублей

Планшет Т8Х предлагается в ARM-версии. Она оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 450. Имеется 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Стоимость устройства на сайте производителя составляет 92,1 тысячи рублей. Правда, непонятно, какая именно модификация получила такую цену.

MIG Т8Х имеет усиленный корпус. Он защищён от попадания влаги и пыли по стандарту IP67. Производитель утверждает, что планшет выдержит многократные падения на бетон с высоты до 1,2 метра. Кроме того, устройство оснащается морозостойким съёмным аккумулятором с поддержкой горячей замены. MIG Т8Х способен выдержать температуры от -30 до +70 градусов Цельсия.

Ещё есть Х86-версия планшета, в основе которой лежит процессор Intel Pentium N4200. Все варианты устройства получили IPS-экран диагональю 8 дюймов и разрешением 1280х800 или 1920х1200 пикселей. Имеется основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп для ARM-версии. Есть даже модуль NFC, слоты для SIM-карт. Устройство оснащается батареей ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.