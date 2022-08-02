Выпущен самый лёгкий ноутбук в мире

Компьютер оснащён 13,3-дюймовым дисплеем Full HD (1920 × 1080 пикселей). В основе новинки лежит аппаратная платформа Intel Alder Lake. Возможна установка процессора Core i7-1255U с десятью ядрами — двумя производительными и восемью энергоэффективными. Тактовая частота достигает 4,7 ГГц. Чипсет содержит графический ускоритель Intel Iris Xe. Объём оперативной памяти достигает 32 ГБ. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель ёмкостью от 256 ГБ до 2 ТБ.

У ноутбука есть поддержка Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, слот для SD-карт и веб-камера со шторкой для защиты. Имеются два порта USB 3.2 Type-C, разъём USB 3.2 Type-A, разъём RJ45 для сетевого кабеля, интерфейс HDMI и аудиоразъём 3,5 мм. Питает устройство батарея ёмкостью 25 Втч. Установлена ​​операционная система Windows 11. Цены на ноутбук начинаются примерно с 1370 долларов.