Выпущены силиконовые накладки на порты MacBook за 500 рублей

Аксессуар называется PortCozy. Заглушка вставляется в порты USB-C и разъём для наушников. Это должно защитить их от пыли и грязи. Аксессуары можно использовать на 13-, 15- и 16-дюймовых ноутбуках MacBook Pro, выпущенных с 2016 года по настоящее время. В комплекте PortCozy идут несколько накладок и щётка для очистки портов.

Пользователи соцсетей сочли, что аксессуар «решает проблему, которой не существует». Также некоторые критически заметили, что такую накладку можно напечатать на 3D-принтере за 10 центов.