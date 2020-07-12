Ноутбуки и планшеты
Вчера 21:15
Выпущены силиконовые накладки на порты MacBook за 500 рублей
Пользователи считают, что они бесполезны
Производитель аксессуаров Cozy Industries выпустил силиконовые накладки на порты MacBook за $6,99 (почти 500 рублей по текущему курсу). Пользователи отнеслись к продукту скептически и назвали его бесполезным.
Аксессуар называется PortCozy. Заглушка вставляется в порты USB-C и разъём для наушников. Это должно защитить их от пыли и грязи. Аксессуары можно использовать на 13-, 15- и 16-дюймовых ноутбуках MacBook Pro, выпущенных с 2016 года по настоящее время. В комплекте PortCozy идут несколько накладок и щётка для очистки портов.
Пользователи соцсетей сочли, что аксессуар «решает проблему, которой не существует». Также некоторые критически заметили, что такую накладку можно напечатать на 3D-принтере за 10 центов.